Mourão irá ao Peru representar o Brasil na posse de Castillo

O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o governo brasileiro na posse do presidente eleito do Peru, Pedro Castillo. A cerimônia ocorrerá no próximo dia 28.

O presidente Jair Bolsonaro, que em maio participou da posse do presidente do Equador, o ex-banqueiro Guilhermo Lasso, não estará na posse do esquerdista Castillo, que atuava como líder sindical.

Por meio das redes sociais, no entanto, o presidente cumprimentou Castillo pela vitória. “Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços de amizade e cooperação entre nossas nações”, disse em postagem da Secretaria Especial de Comunicação Social.

A vitória de Castillo foi proclamada pelo Júri Nacional de Eleições do Peru no dia 19, seis semana após o fim do pleito. O professor esquerdista Pedro Castillo enfrentou a candidata de direita Keiko Fujimori.

