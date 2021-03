Mourão revela que vai tomar vacina contra Covid-19 nesta segunda-feira

publicidade

O vice-presidente da República, Hamílton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (29) que vai tomar a vacina que previne a Covid-19 nesta segunda-feira à tarde, no drive-thru mais vazio possível de Brasília.

"(Vou me vacinar) Hoje à tarde. (O local) é segredo de estado. Vou num drive-trhu que estiver com menos gente nessa hora, depois do almoço", revelou.

Mais vacinas

O Instituto Butantan entrega nesta segunda-feira (29) lote com mais 5 milhões de unidades da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus, ao Ministério da Saúde. O total de doses repassadas no momento chega a 32,8 milhões de doses. A expectativa é de que até o fim de abril sejam entregues 46 milhões de vacinas.

Em Porto Alegre, após um sábado de muita movimentação nos três locais com drive-thrus de vacinação, a cidade retomou nesta segunda-feira a imunização, desta vez de idosos com 69 anos ou mais. Durante o primeiro dia do final de semana, foi muito grande a procura pela vacina. O Beira-Rio, um lugares selecionados para receber o grupo prioritário, chegou a ter filas enormes de carros em seu entorno.