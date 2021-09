MP-SP amplia força-tarefa para investigar caso Prevent Senior

publicidade

O procurador-geral de Justiça, Mario Sarubbo, vai ampliar a força-tarefa do Ministério Público do Estado de São Paulo para investigar o caso Prevent Senior. Sarubbo decidiu designar mais dois promotores para auxiliar na apuração de como ocorreu o uso de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 no tratamento de pacientes da operadora de saúde que estavam com o vírus.

Everton Zanella, Fernando Pereira, Nelson dos Santos Pereira Júnior, Neudival Mascarenhas Filho, Rodolfo Bruno Palazzi e Arthur Pinto Filho ganharão, a partir de agora, a companhia de Márcio Friggi e Maria Fernanda de Castro Marques Maia, escolhidos pelo procurador-geral para reforçar a investigação, que será composta por oito membros do Ministério Público paulista.

Os promotores vão analisar documentos enviados pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado a pedidos de Sarubbo. Eles apuram se, entre a conduta dos médicos da Prevent Senior, se configurou falsidade ideológica, falta de notificação às autoridade de saúde e homicídio.

Veja Também