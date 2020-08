Mulheres entre 30 e 39 anos formam a maioria do eleitorado gaúcho

publicidade

Maioria de mulheres e com ensino fundamental incompleto. Essas são duas das características do eleitorado gaúcho que está apto a participar da pleito deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conhecer o perfil do eleitor é importante também para as estratégias de partidos e candidatos. Neste ano, dos 8,3 milhões de eleitores, distribuídos por 497 municípios gaúchos, 52,1% são mulheres, que representam 4.422.947 de votantes; e 47,9% de homens, total de 4.000.361.

Quando analisada a divisão de faixa etária a presença de adultos entre os grupos de 30 a 34 anos e 35 a 39 anos é a maior. As duas faixas somam 19,53% do total. Os dados do TSE indicaram que o eleitorado gaúcho envelheceu. Na comparação com 2016, o percentual dos eleitores na faixa etária entre 16 e 17 anos – para quem o voto é facultativo – era de 1,09%. Esse índice caiu a menos da metade me 2020, quando os jovens desta idade são 0,40% do eleitorado, o que representa 34 mil votantes. Ainda em relação à idade, o Estado tem quase 940 mil eleitores com mais de 70 anos, quando o voto não é mais obrigatório.

O grau de instrução foi outra característica analisada. No Estado, 36,75% dos eleitores não completou o ensino fundamental. Em seguida, 19,88% tem ensino médio completo. Do total, 2,67% informou ser analfabeto e 5,81% que sabia ler e escrever. Entre os eleitores, 9,83% têm ensino fundamental completo e 5,26%, o ensino superior e, outros 4,95%, superior incompleto. O perfil ainda mostra o estado civil. Nessa característica, a maioria absoluta é de solteiros (59%), enquanto que 35% são casados.

O eleitorado cresceu 0,7% na comparação com a eleição de 2016, quando também foram eleitos prefeitos e vereadores. O levantamento mostrou que o Rio Grande do Sul tem 517 eleitores com nome social aptos a votar. Do total dos eleitores, mais de 56 mil informaram ter alguma deficiência. Apesar de a biometria não ser obrigatória neste ano, o levantamento mostra que mais de 80% dos eleitores já fez o cadastramento biométrico.

Ranking das cidades

O repositório traz ainda informações referentes aos eleitores de cada uma das cidades no país e o seu perfil. No Estado, a Capital tem o maior número, com 1.082.726 pessoas aptas a votar. A divisão de gênero é similar a do RS. No topo, estão ainda as cidades de Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria – municípios em que poderá haver segundo turno, por terem pelo menos 200 mil eleitores. Na outra ponta, está a cidade de Engenho Velho, na zona da Produção, com a menor quantidade de votantes, com 1.173, o que representa 0,10% do eleitorado de Porto Alegre.

As 10 cidades com maior número de eleitores

PORTO ALEGRE 1082726 CAXIAS DO SUL 333696 CANOAS 250704 PELOTAS 240948 SANTA MARIA 204282 GRAVATAÍ 185345 NOVO HAMBURGO 177990 SÃO LEOPOLDO 164220 VIAMÃO 155816 RIO GRANDE 154247

As 10 cidades com menor número de eleitores