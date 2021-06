"Não sou esse parlamentar citado", garante Ricardo Barros sobre Covaxin

publicidade

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR), negou envolvimento no esquema suspeito de irregularidades para compra da vacina contra Covid-19 Covaxin. O deputado Luis Miranda (DEM-DF), após ser pressionado na sessão da CPI, revelou que o parlamentar teria sido citado pelo presidente, Jair Bolsonaro.

"Não participei de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin", frisou Barros em seu Twitter. “Não sou esse parlamentar citado”, repetiu.

O líder do governo garantiu que as investigações do tema vão "provar" que ele não está relacionado. "Também não é verdade que eu tenha indicado a servidora Regina Célia como informou o senador Randolfe Rodrigues. Não tenho relação com esse fatos."

Antes que Miranda reconhecesse, o nome de Barros já tinha vindo à tona pelo vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues. Ele afirmou que a fiscal do Ministério da Saúde que deu aval ao procedimento de importação da Covaxin foi nomeada por Barros, quando era ministro da Saúde. Ele foi titular da pasta durante o governo Michel Temer.