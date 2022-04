Número de adolescentes aptos a votar passa de 1 milhão

publicidade

Dados fornecidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam que o número de jovens de 15 a 17 anos aptos a votar no Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão. De acordo com a Justiça Eleitoral, somente no mês de março, 445 mil jovens (até 18 anos) tiraram o título de eleitor e podem participar do pleito que ocorre em outubro deste ano.

Os brasileiros que têm 15 anos, mas completam 16 até 3 de outubro deste ano podem emitir do documento. 40 mil deles já acessaram o site do TSE e se habilitaram para votar. Somados aos eleitores que têm até 17 anos, eles representam um contingente de 1.093.529 eleitores.

O número foi alcançado após campanha liderada por artistas, jornalistas e influenciadores na internet para que brasileiros dessa faixa etária se cadastrassem para tirar o título. O processo passou a ser realizado 100% online. O prazo para emissão do documento vai até 4 de maio.

Neste ano, a quantidade representará um salto, comparado a última eleição. Em 2020, 790 mil jovens estavam aptos a votar, com exceção da população do Distrito Federal, que na época, tinha apenas 2,4 mil eleitores desta idade. Agora, Brasília tem 4,8 mil adolescentes de 15 a 17 anos com título de eleitor emitido.