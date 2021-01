Número de passageiros de companhias aéreas caiu 60% em 2020, aponta agência da ONU

publicidade

A pandemia de Covid-19 fez o número de passageiros das companhias aéreas cair cerca de 60% no mundo em 2020, e as perspectivas a curto prazo se mantêm sombrias, apontou nesta sexta-feira a agência especializada das Nações Unidas.

Com restrições de viagem em todo o mundo para tentar conter a pandemia, o número de passageiros, que atingiu 1,8 bilhão em 2020, retrocedeu aos níveis de 2003, longe dos 4,5 bilhões de 2019, citou a Organização de Aviação Civil Internacional (Oaci) em comunicado. "A queda na demanda" continuará no presente trimestre, podendo se agravar, apontou a agência, com sede em Montreal.

Em 2020, a queda no número de passageiros foi de 50% em voos nacionais e 74% em voos internacionais, que transportaram 1,4 bilhão de pessoas a menos do que em 2019. As empresas sofreram um prejuízo acumulado de 370 bilhões de dólares.

Os aeroportos e provedores de serviços de navegação aérea, por sua vez, tiveram prejuízos de 115 bilhões e 13 bilhões, respectivamente. Essa situação, segundo a Oaci, "coloca em dúvida a viabilidade financeira da indústria e ameaça milhões de postos de trabalho em todo o mundo". O mercado turístico mundial também foi severamente afetado, uma vez que metade dos turistas estão acostumados a pegar um avião para chegar a seu destino.

A recuperação da indústria, possível no segundo trimestre, dependerá do êxito da vacinação, segundo a agência. Vários governos se comprometeram a ajudar as empresas.

A Oaci observou que os voos domésticos resistiram mais às restrições do que os internacionais, principalmente em China e Rússia, onde o número de passageiros internos voltou aos níveis anteriores à pandemia.

