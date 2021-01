Nestor Tissot toma posse em Gramado em solenidade restrita

publicidade

Nestor Tissot, do Progressistas, foi empossado para seu terceiro mandato como prefeito de Gramado no final da tarde desta sexta-feira, dia 1°, no Teatro Elisabeth Rosenfeld. Nas eleições de 15 de novembro, Tissot foi o vencedor com 13.069 votos (56,8%). Com Luiz Antônio Barbacovi como vice, Tissot comandou a prefeitura de 2009 a 2016. Além de prefeito e vice, foram empossados em solenidade restrita os nove vereadores da próxima legislatura. Após a sessão solene na Câmara, Tissot e Barbacovi nomearam secretários e membros do primeiro escalão do governo.

Em seu discurso, o prefeito eleito fez um desabafo sobre o que classificou como difamação por parte dos adversários durante a campanha e disse que vai governar para toda a comunidade, sem perseguições. “Não seremos prefeito e vice dos 13 mil que votaram em nós. Seremos prefeito e vice de toda a comunidade. Vamos tratar o povo com carinho e atenção. Não haverá perseguição. Nossa sociedade vai poder andar tranquila”, destacou.

Entre os desafios, Tissot frisou que pretende investir em saúde para combater a pandemia de Covid-19, mas salientou que não vai deixar a economia de lado, priorizando a desburocratização dos serviços públicos. “Estamos muito preocupados com a saúde e vamos investir tudo na área, mas a economia não será deixada de lado. Vamos analisar os alvarás retidos na prefeitura, impedindo que nossa cidade possa empreender”, disse.

Tissot também destacou que vai concentrar esforços na busca por recursos federais. “Brasília tem recursos, sim! Vamos encaminhar projetos para captar esses recursos. Os municípios que conseguem são os que fazem bons projetos”, frisou.