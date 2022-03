Noiva de Lula deve mais de R$ 200 mil à Receita e à Caixa

publicidade

A socióloga Rosângela da Silva, noiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecida como Janja, deve R$ 111 mil em pendências que estão sendo cobradas pela Receita Federal. O débito já foi inscrito na Dívida Ativa da União e somado a outras dívidas, cobradas na Justiça do Paraná, chegam ao montante de R$ 220 mil.

A Justiça encontra dificuldades em notificar Rosângela sobre o pagamento dos valores devidos, pois ela não está sendo encontrada no endereço informado ao Poder Judiciário, na região litorânea do Rio de Janeiro. Em um dos processos movidos contra ela, a Caixa Econômica Federal cobra R$ 109 mil.

Os débitos estão relacionados ao Imposto de Renda de pessoa física. No Tribunal de Justiça do Paraná, ela é alvo de duas ações movidas pelo Condomínio Edifício Jardim Larissa. Em uma delas é cobrado um valor menor, de R$ 3.700, em razão de pendências relacionadas ao imóvel.

Ela era servidora da hidrelétrica de Itaipu até 2020, quando deixou o cargo com salário de R$ 20 mil por mês para se dedicar a política.

A situação do ex-presidente também é complicada. O nome dele também está inscrito na Dívida Ativa, com débito que supera os R$ 1,3 milhão. Em nota, por meio de sua assessoria, Rosângela informou que a dívida com o condomínio foi resolvida e que está em fase de negociações com a Caixa Econômica.

Sobre o imposto de renda, a petista informou que "a discussão é ainda mais simples" e são "questões particulares com tratativas negociais normais".