Nos EUA, Marcelo Queiroga testa positivo para a Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve diagnóstico positivo para a Covid-19 na noite desta terça-feira. Queiroga participava da comitiva que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

O ministro terá que cumprir quarentena na cidade por 14 dias antes de retornar ao Brasil.

Ele foi o segundo integrante da equipe presidencial a contrair o vírus nos Estados Unidos. Um diplomata que atua no cerimonial da Presidência da República e foi para os Estados Unidos ajudar na organização da viagem antes da chegada de Bolsonaro.

Em Nova York hoje, Queiroga foi à Assembleia Geral da ONU onde estavam presentes líderes e autoridades de diversos países. Ele também fez uma visita com o presidente Jair Bolsonaro ao memorial do 11 de Setembro. Ao contrário da maioria dos integrantes da comitiva, Queiroga usava máscara durante os compromissos em público, como mostram as imagens divulgadas ao longo do dia.

Ontem o ministro tambem estava presente na reunião bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro ministro britânico Boris Johnson. No encontro, o ministro da saúde brasileiro era o único que usava máscara facial de proteção.

O presidente Jair Bolsonaro é um dos únicos líderes presentes na Assembleia que ainda não se vacinou contra a Covid-19. O ministro participou da live de Bolsonaro da última quinta-feira e chegou a aconselhar o presidente a se vacinar contra a Covid-19.

"Vamos vencer", diz o ministro sobre a doença

Em suas redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a infecção para a doença e a necessidade de cumprir a quarenta nos EUA.

De acordo com ele, a pasta seguirá com suas ações no combate ao Covid-19 no país.

Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19. Ficarei em quarentena nos #EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Enquanto isso, o @minsaude seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse 🦠! 💪🏽🇧🇷 pic.twitter.com/OIaK8hDPy6 — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 22, 2021

