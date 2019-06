Novos trechos divulgados por The Intercept indicam orientação de Moro à Lava Jato

publicidade

O The Intercept divulgou na noite desta sexta-feira trechos de conversas mantidas, via aplicativo, pelo então juiz federal, Sergio Moro, com outro procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima. Elas reforçam as suspeitas de que o magistrado agia como uma espécie de coordenador informal da acusação, no âmbito da Operação Lava Jato.

Segundo o Intercept, enquanto Moro julgava Lula, ele sugeriu à Lava Jato emitir uma nota oficial contra a defesa do ex-presidente, necessária, na opinião dele, para rebater o que classificou de "showzinho da defesa" após o depoimento no caso do triplex do Guarujá.

A orientação do juiz que mais tarde iria julgar o caso foi acatada pelos procuradores. O episódio ocorreu em 10 de maio de 2017, às 22h04min. O então juiz federal pegou o celular, abriu o aplicativo Telegram e digitou uma mensagem a Santos Lima, da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal em Curitiba.

“O que achou?”, quis saber Moro. O juiz se referia ao maior momento midiático da Lava Jato até então, ocorrido naquele mesmo dia: o depoimento Lula no processo em que ele era acusado de receber como propina do triplex.

Seguiu-se o seguinte diálogo:

Santos Lima – 22:10 – Achei que ficou muito bom. Ele começou polarizando conosco, o que me deixou tranquilo. Ele cometeu muitas pequenas contradições e deixou de responder muita coisa, o que não é bem compreendido pela população. Você ter começado com o Triplex desmontou um pouco ele.

Moro – 22:11 – A comunicação é complicada pois a imprensa não é muito atenta a detalhes

Moro – 22:11 – E alguns esperam algo conclusivo

Moro – 22:12 – Talvez vcs devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele

Moro – 22:13 – Por que a Defesa já fez o showzinho dela.

Santos Lima – 22:13 – Podemos fazer. Vou conversar com o pessoal.

Santos Lima – 22:16 – Não estarei aqui amanhã. Mas o mais importante foi frustrar a ideia de que ele conseguiria transformar tudo em uma perseguição sua.