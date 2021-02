OEA aprova resolução para distribuição igualitária de vacinas contra a Covid-19

publicidade

O Conselho Permanente da OEA aprovou nesta quarta-feira (17) por aclamação uma resolução para solicitar a distribuição equitativa de vacinas contra a covid-19, coincidindo com um debate sobre o assunto na ONU.

Os países expressaram no texto sua "grave preocupação com qualquer medida cujo propósito ou resultado seja a desigualdade e a discriminação no acesso às vacinas e em sua distribuição entre países desenvolvidos e em desenvolvimento".

A resolução apela aos "Estados-membros e observadores permanentes em posição de fazê-lo, a tomar medidas para facilitar a distribuição equitativa de vacinas".

Segundo a resolução, essa situação "cria o risco de que a atual pandemia continue", razão pela qual apelaram às instituições financeiras internacionais para que forneçam financiamento de baixo custo a todos os países em desenvolvimento.

No debate, a embaixadora do México, Luz Elena Baños, destacou que a chanceler de seu país levou o assunto ao Conselho de Segurança da ONU e denunciou que nunca houve uma "divisão tão profunda que afetou tantos em tão pouco tempo".

O representante interino dos Estados Unidos, Brad Freden, afirmou que seu país "entende a gravidade da situação na região" e destacou que o governo Joe Biden está empenhado em voltar à Organização Mundial da Saúde (OMS), revertendo a política de seu antecessor, Donald Trump.

O embaixador do país caribenho Antígua e Barbuda, Ronald Sanders, lamentou que os países pobres sejam deixados de lado, "esperando ter suprimentos adequados".

Nesta quarta-feira, em debate na ONU, o secretário-geral Antonio Guterres, expressou preocupação, pois apenas 10 nações administraram até agora 75% das doses da vacina, e cerca de 130 países não receberam nenhuma.