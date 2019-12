Onyx diz que 2019 foi o "ano de arrumar a casa"

publicidade

Ao avaliar o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, à frente da presidência da República, o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ter sido 'extremamente positivo', uma vez que o governo cumpriu com os compromissos assumidos. "Foi o ano de arrumar a casa. Foi fundamental não esquecer a bagunça que a gente recebeu", resumiu. Em entrevista ao programa Esfera Pública, da Rádio Guaíba, ele destacou algumas iniciativas, como a Reforma da Previdência e redução da máquina pública, e prevê crescimento da economia nos próximos anos.

Onyx minimizou ainda as informações de que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seria demitido. "Não voltará (do recesso) é uma bobagem. É um homem competente e com sólida experiência. Conhece sim a gestão da universidade e montou uma equipe muito forte", comentou.

Enalteceu o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a credibilidade dos investidores internacionais. Estimou ainda crescimento da economia entre 2% e 2,5% no próximo ano. "Não é um crescimento de consumo, como foi nos governos petistas. É pelo investimento, então é sustentável e duradouro".

Ao falar das reformas, citou a redução em 21 mil cargos em comissão e funções gratificadas e no número de ministérios, que chegou a ter 40 e passou para 22. Destacou ainda a digitalização de serviços, que já chega a 500.