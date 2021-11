Pacheco e Fux se reúnem para discutir orçamento secreto

publicidade

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), encontra-se na noite desta quarta-feira com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux. A agenda é fechada, sem acesso público e o tema da reunião não foi divulgado pela Corte. No entanto, informações obtidas pelo R7 apontam que a conversa tratará das emendas do relator, o chamado orçamento secreto.

Pacheco chegou ao STF às 19h36min. Na semana passada, o plenário do Supremo chancelou uma decisão liminar deferida pela ministra Rosa Weber que suspendeu os repasses feitos pelo Poder Executivo para parlamentares.

As emendas são conhecidas também como RP9 e a suspensão, de acordo com o voto da ministra, ocorre em decorrência da falta de critérios para recebimento dos valores e de publicidade sobre o destino dos recursos - o que na visão dela viola a Constituição.

A suspensão gerou incômodo no Executivo, na base do governo no Congresso e foi elogiada por partidos de oposição. Os recursos, geralmente, são usados para atrair apoio político para pautas de interesse do governo que estão nas agendas da Câmara e do Senado. Pacheco afirma que não existe orçamento secreto, pois, na visão dele, os repasses são registrados e informados de maneira satisfatória.