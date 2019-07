Palmares do Sul tem novas eleições para prefeito e vice-prefeito neste domingo

publicidade

O município gaúcho de Palmares do Sul realiza eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito neste domingo. O novo pleito ocorre devido às cassações dos mandatos do prefeito Paulo Henrique Mendes Lang e do vice-prefeito Cláudio Luiz Moraes Braga (Coligação O Melhor para Palmares do Sul – PT/PROS), por abuso de poder político e conduta vedada prevista na Lei das Eleições.

Todos os eleitores com situação eleitoral regular, domiciliados em Palmares do Sul até o dia 6 de fevereiro de 2019, estão aptos a votar. Os cidadãos que estiverem fora do município hoje devem apresentar justificativa dirigida ao juiz da Zona Eleitoral. A votação teve início às 8h e será encerrada às 17h.

A cidade do litoral gaúcho tem 10.111 eleitores, distribuídos em 37 seções eleitorais.

Eleições pelo Brasil

Os eleitores de outros quatro municípios brasileiros também voltarão às urnas neste domingo para elegerem prefeitos e vice-prefeitos. Todos os pleitos foram marcados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) após a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos em outubro de 2016.

No estado de Minas Gerais, serão realizadas novas eleições em três cidades: Aguanil, Elói Mendes e Nova Porteirinha. Já em Rondônia, o pleito ocorre no município de Candeias do Jamari.

Os resultados estarão disponíveis diretamente no sistema de divulgação da Justiça Eleitoral.

Outras eleições municipais já estão previstas para acontecer este ano, conforme o calendário do TSE, entre elas, em Paraty, no Rio de Janeiro, e em Itabirito, Minas Gerais.

As resoluções que disciplinam o processo eleitoral em cada um dos municípios estão disponíveis no Portal do TSE. As informações sobre cada candidato também podem ser acessadas no DivulgaCandContas.