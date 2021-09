Papel do Legislativo nos governos estaduais é tema de palestra do Lide

publicidade

O papel do Legislativo nas agendas dos governos de José Ivo Sartori e Eduardo Leite foi o tema da palestra do deputado Gabriel Souza (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira para um grupo de empresários. O encontro foi organizado pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, no Hotel Sheraton. Segundo Souza, as agendas legislativas desde o governo Sartori tiveram continuidade na gestão do governador Leite o que é inédito no Rio Grande do Sul.

"Queremos continuar neste rumo através da afinidade do maioria do Poder Legislativo com a agenda de como o Estado deve se desenvolver a partir de um tripé - o equilíbrio fiscal, a modernização da máquina pública (através das reformas) e a rediscussão do tamanho do Estado que passa por concessões, privatizações e Parcerias-Público Privadas", ressaltou.

Conforme o presidente da Assembleia Legislativa, é uma agenda moderna que os deputados estaduais estão imprimindo e onde essa semana a maioria do plenário aprovou a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) já em simetria com o Marco Regulatório do Saneamento. "O Estado tem que estar presente onde as pessoas precisam dele como é o caso de serviços essenciais na área da segurança pública, da saúde e da educação. Não podemos ter preconceito de discutir questões como privatização devido a questões ideológicas", ponderou.

De acordo com Souza, o Estado tem que estar em alguns casos presentes na infraestrutura, na cultura e nas políticas sociais. "Na energia elétrica, se provou que não é preciso a presença do governo do Estado. É neste sentido que a Assembleia Legislativa tem feito ações para enriquecer o debate", acrescentou.

O presidente do Lide/RS, Eduardo Fernandez, disse que a entidade é reconhecida como o maior grupo empresarial do país. Mais de dois mil associados, no Brasil e no Exterior, correspondem a 52% do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional. "Estimular a integração entre lideranças, empresas privadas e setor público é o nosso objetivo", destacou.

Conforme Fernandez, o Lide/RS continuará a ser cada vez mais colaborativo e participativo, comunicando e fortalecendo as grandes oportunidades que o Rio Grande do Sul tem a oferecer. "O nosso papel é integrar e fortalecer a interlocução entre o setor privado e o setor público, buscando acima de tudo o desenvolvimento econômico e social, alertando para os desafios e a necessidade de estarmos juntos, buscando as melhores soluções e estratégias", acrescentou.

Governo de diálogo

Segundo Fernandez, em que pese as muitas reivindicações levadas à administração pública, o governo Eduardo Leite e sua equipe têm sido sensíveis e receptivos às propostas e ao diálogo com a entidade. "A competitividade é uma de nossas principais bandeiras e o governo certamente entende que estas reivindicações tem um único propósito: tornar o Rio Grande do Sul mais competitivo nos mercados nacional e internacional", ressaltou. O presidente do Lide/RS afirmou que da mesma maneira, é preciso destacar que o Poder Legislativo vem sendo um grande aliado no que trata da busca a competitividade para o Estado, com a promoção de ações com base no Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro de Liderança Pública (CLP) e seus indicadores.

O presidente do Lide destacou ainda que, por meio do monitoramento anual do CLP, será possível identificar as melhores políticas públicas, com o sem a participação dos entes privados. "Podemos acompanhar como estão sendo conduzidas nossas estratégias na promoção do desenvolvimento econômico e social e se efetivamente estão trazendo benefícios locais e à sociedade nas áreas da saúde, segurança pública e educação, que ano após ano permanecem entre os maiores desafios da gestão pública", comentou.