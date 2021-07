Paraná Pesquisa faz levantamento sobre situação eleitoral para 2022 em SC

publicidade

A Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira o resultados de sua consulta de opinião pública realizado em Santa Catarina sobre a situação eleitoral. A pesquisa estimulada, quando são apresentadas opções, incluiu o Executivo Federal, Estadual e Legislativo Federal. Para o cargo de presidente, o atual mandatário Jair Bolsonaro (sem partido) é o favorito com 52%. “Se as eleições para Presidente do Brasil fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?”, foi a pergunta feita.

O petista Lula aparece em segundo, com 24,2%, seguido pelo representantante do PDT Ciro Gomes (3,6%). Luiz Mandetta, do Democratas, tem 2,8%. O governados do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é o último colocado, com 2%. Brancos e nulos somam 10,8% e outros 4,6% não souberam responder. Em um recorte de gênero, Bolsonaro lidera tanto entre homens (60,2%) quanto entre mulheres (44,5%).

Na pesquisa para o Executivo Estadual, o atual mandatário Carlos Moisés (PSL) aparece em primeiro lugar, com 24,2%. Ele faria um eventual segundo é Jorginho Mello (PL), que aparece com 16,1% das intenções. No entanto, 21,3% dos entrevistados afirmaram que votariam nulo ou branco e 12,9% não responderam ou não sabem. Entre outros possível candidatos, Décio Lima do PT tem 9,6% e Gelson Merisio (PSDB) aparece com 7,9%. Já Antídio Lunelli (MDB) soma 4,4%, enquanto Tramontin, do Novo, tem 3,6%.



Luciano Hang lidera corrida pelo Senado

O empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, lidera a corrida por uma cadeira no Senado em Santa Catarina em 2022. Ele tem 22,9% das intenções de voto dos entrevistados. Na sequência, aparecem o ex-governador Raimundo Colombo (17,3%), João Rodrigues (7,9%), Dário Berger (5,3%), Kennedy Nunes (4,8%) e Ideli Salvatti (4,3%).

Metodologia

A pesquisa incluiu 1514 pessoas, em 86 municípios do Estado, entre os dias 15 e 19 de julho de 2021. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais telefônicas, não robotizadas, com eleitores com 16 anos ou mais. Tal amostra representativa do Estado de Santa Catarina atinge um nível de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,5% para os resultados gerais.

Para a seleção da amostra utilizou-se o método de amostragem estratificada proporcional. Conforme o mapeamento do Estado em 6 mesorregiões homogêneas segundo o IBGE, considerou-se esta divisão geográfica como primeira estratificação. Na primeira etapa realizou-se um sorteio probabilístico dos municípios onde as entrevistas foram realizadas através do método Probabilidade Proporcional ao Tamanho, considerando o eleitorado dos municípios como base para essa seleção. Na segunda etapa, a seleção dos entrevistados dentro do município, foi feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade e nível econômico.