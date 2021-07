Parlamentares assinam manifesto em favor da democracia

publicidade

Parlamentares de diferentes partidos assinaram um manifesto em defesa da democracia após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar que "ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições". O texto foi assinado por ACM Neto (Democratas), Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB), Eduardo Ribeiro (Novo), José Luís Penna (PV), Luciano Bivar (PSL), Paulinho da Força (Solidariedade) e Roberto Freire (Cidadania). O documento destaca que "a Democracia é uma das mais importantes conquistas do povo brasileiro, uma conquista inegociável."

No manifesto, os parlamentares afirmam que "nenhuma forma de ameaça à Democracia pode ou deve ser tolerada. E não será." "Nas últimas três décadas, assistimos a muitos embates políticos, tivemos a sempre salutar alternância de Poder, soubemos conviver com as diferenças e exercer com civilidade e responsabilidade o sagrado direito do voto."

Os deputados ressaltam a "total confiança no sistema eleitoral brasileiro, que é moderno, célere, seguro e auditável." Também afirmam que "vão defender de forma intransigente"o direito dos cidadãos brasileiros escolherem seus representantes e alertam que "quem se colocar contra esse direito de livre escolha do cidadão terá a nossa mais firme oposição."

Veja Também