Partido Novo deve ter candidatura majoritária em seis cidades gaúchas em 2020

O ex-candidato à presidência da República e presidente nacional do Novo, João Amoêdo, esteve em Porto Alegre, nessa sexta-feira, para uma série de encontros políticos. Ele teve agenda no diretório estadual do Novo e também visitou a bancada na Assembleia Legislativa. No diretório, o foco do encontro foi a estratégia para a eleição de 2020. Inicialmente, o partido havia indicado que teria candidatura majoritária em 13 cidades, porém, ocorreu uma redução para seis municípios. Do total, três municípios já estão com o processo seletivo em andamento: Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas.

O presidente estadual do Novo, Alexandre Araldi, destacou que o partido adota outros critérios para definição de candidatura. Citou que as cidades precisam ter no mínimo a 150 filiados ativos, além de ter candidatos a prefeito. Atualmente, em Canoas há dois candidatos e, em Caxias do Sul, há um. Na Capital, já ocorreram inscrições, mas nenhum foi confirmado. Há um processo de seleção, que envolve aplicação de prova, entrevistas e apresentação de planos de governo.

Na Assembleia Legislativa, Amoêdo conheceu o salão Júlio de Castilhos e encontrou-se com os deputados Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo. Na semana que vem, Amoêdo retorna ao Estado para um jantar com apoiadores em Porto Alegre, para falar sobre o futuro do partido no país.