Patriotas expulsa Sandro Fantinel por ofensas contra trabalhadores baianos

O Patriotas anunciou nesta quarta-feira a expulsão do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, diante das ofensas feitas pelo parlamentar contra os trabalhadores baianos, na tribuna da Câmara da cidade, na Serra gaúcha. As falas ocorreram dias após um grupo de trabalhadores ter sido resgatado em situação análoga à escravidão na região.

A decisão envolveu a presidência nacional e estadual do partido. "O discurso está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho, já que se referem de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante. Esta situação torna inconciliável sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade", diz trecho da nota oficial.

O partido reforça não compartilhar com as manifestações do vereador.

Na tribuna, o vereador realizou um pronunciamento racista e xenófobo para se referir aos trabalhadores, defendendo que não fossem mais contratados na Serra gaúcha pois, segundo ele, a cultura dos baianos seria apenas "viver na praia tocando tambor". "Deixem de lado esse povo acostumado com Carnaval e festa para não se incomodar novamente", acrescentou.

Câmara de Caxias emite nota

Além disso, ontem, a Câmara de Caxias do Sul emitiu uma nota oficial na qual afirma que não "compactua com nenhuma manifestação de preconceito, discriminação, racismo ou xenofobia". Afirma que a manifestação do vereador Sandro Fantinel "foi um posicionamento individual". E pedem desculpas ao povo baiano e a todos os migrantes que se sentiram atacados. "Destacando que são todos muito bem-vindos em nossa Caxias do Sul", termina a nota.