Paulo Guedes nega desavença com o ministro da Casa Civil

Os ministros Paulo Guedes, da Economia, e o general Braga Netto, da Casa Civil, negaram nesta quarta-feira durante coletiva, a possibilidade de qualquer desentendimento entre eles. "Em nenhum momento me aborreci com o Braga Netto. Não houve nenhum estresse com o nosso chefe da Casa Civil”, garantiu Guedes.

Nos últimos dias, o anúncio de um plano estratégico de retomada da economia sem a presença de representantes de Guedes sinalizou uma perda de poder do "superministro". “Nunca briguei com Paulo Guedes”, disse Braga Netto também minimizando os rumores de desentendimento.

De acordo com Guedes, há "um excelente relacionamento pessoal" entre ele e o atual chefe da Casa Civil e com os outros membros militares do governo federal. "Os militares falam diretamente, transparentes, com clareza, sem nenhuma malícia. [...] Nosso relacionamento é o melhor possível", garantiu o ministro da Economia.

O ministro Paulo Guedes voltou a reforçar, durante a coletiva, que o país está no caminho da retomada da economia. Apesar de concentrar esforços na área da Saúde, Guedes afirmou que o governo não vai sair dos trilhos e, tampouco, repetir os erros dos governos anteriores - quando teriam tentado recuperar o país da crise econômica.