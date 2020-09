Pelotas tem chapas definidas para a corrida eleitoral

publicidade

Na tarde desta terça-feira, a prefeita Paula Mascarenhas (PSDB) anunciou que o vice-prefeito Idemar Barz (PTB) será candidato a reeleição na sua chapa. Além desses dois partidos, a coligação “Vamos em Frente Pelotas” é formada ainda pelo PSD, PSL, Republicanos, PL, Solidariedade e DC. Todos os representantes dos partidos estiveram presentes no ato. O anuncio foi realizado na sede do PSDB em Pelotas e teve transmissão pelas redes sociais.

Paula agradeceu a parceria e união do grupo que acredita e coloca o projeto acima de interesses pessoais. Ela comentou a questão envolvendo o vereador Roger Ney (PP). “O Roger Ney há muito tempo é um parceiro leal. Ele passou por um processo doloroso e nem todos concordaram com isto”, disse. Ela também agradeceu aos outros candidatos a vaga de candidato a vice-prefeito, Alexandre Garcia, Henrique Pires e Fábio Tedesco.

“Esta disposição de vocês me honrou e valorizou o processo, nos fez crescer enquanto grupo e com uma união cada vez maior chegamos a conclusão que traria insegurança jurídica com o Roger Ney. O grupo reunido decidiu que o candidato a me acompanhar no processo trás serenidade e nos acompanha nos últimos quatro anos que é o Idemar Barz”, anunciou.

Ela identifica que a união dos dois é o caminho da coerência. “O Idemar guarda uma virtude que é semelhante a dos integrantes deste grupo, que é abrir mão dos seus interesses pessoais em nome do coletivo e do interesse de Pelotas”, destacou. Barz disse estar muito emocionado e feliz com a escolha. “Estamos juntos neste projeto em nome da unidade e da compreensão de que juntos faremos uma cidade melhor, com respeito às pessoas e dignidade”, garantiu. O atual vice-prefeito tem 70 anos, já atuou como radialista, músico e foi vereador por mais de 20 anos em Pelotas.

Desistência do MDB

No MDB o advogado Fabrício Matiello anunciou a desistência da candidatura a prefeito. Ele também se desfiliou do MDB. “No dia da convenção tinha dito que a minha candidatura dependia da formação de uma estrutura mínima o que não aconteceu. Não tenho queixa de ninguém e deixo o partido livre para seguir o rumo que desejar”, disse.

A ata da convenção do MDB foi registrada fora do prazo. O 2º vice-presidente do partido em Pelotas, Marcionil Coelho disse que até a tarde desta terça-feira não tinha recebido nenhum documento oficial do candidato desistindo da candidatura. Está prevista para esta quarta-feira uma reunião da Executiva do MDB. “Ele retirou a candidatura e a prioridade é ter candidato próprio, mas decidiremos amanhã (hoje). Por causa do atraso na entrega da ata da convenção não corremos o risco de ter a candidatura impugnada”, disse o Coelho.

O DEM, que havia indicado Marco Marchand para candidato a vice-prefeito na chapa com o MDB disse que a ideia é manter a coligação e tentar substituir o candidato a prefeito.