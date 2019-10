Pesquisa avalia aprovação dos gaúchos aos governos Bolsonaro e Leite

publicidade

Pesquisa do Instituto Methodus avaliou a percepção dos eleitores de Porto Alegre sobre as administrações do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e do governador Eduardo Leite (PSDB).

Sobre o governo federal, 40% consideram péssimo ou ruim; e 29% avaliam como regular. Para 31%, a administração é ótima ou boa. O governo é aprovado por 52% e reprovado por 48%.

Sobre a gestão estadual, 47% consideram péssimo ou ruim; 39% avaliam como regular. Para 14%, o governo é ótimo e bom. O governo de Leite é reprovado por 63%, e aprovado por 37%.

A pesquisa ocorreu entre 2 e 7 de outubro de 2019. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados obtidos em um intervalo de confiança de 95,0%. Foram 800 entrevistados.