PF indicia ministro do Turismo e mais 10 por candidaturas laranjas

A Polícia Federal em Minas Gerais indiciou, nesta sexta-feira (4), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e outras 10 pessoas por suposto envolvimento em um esquema de candidaturas laranja do PSL.

Segundo as investigações, parte do fundo partidário do partido da campanha de 2018, que deveria ter sido destinada a candidaturas de mulheres, pode ter sido desviada para campanhas de candidaturas de homens do PSL em Minas. Entre os beneficiados, estariam o ministro que concorreu à cadeira de deputado federal.

O relatório do inquérito pede o indiciamento dos envolvidos pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral. O deputado Professor Irineu também está entre os indiciados.

De acordo com fontes ligadas à investigação, várias despesas pagas pelas candidatas laranjas eram, na verdade, para os gastos da campanha de Antônio e Irineu. A reportagem tenta contato com a defesa do ministro e do deputado.