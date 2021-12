Podemos e MDB fazem atos políticos neste sábado

publicidade

Visando as eleições de 2022, o MDB e o Podemos irão realizar atos políticos neste sábado em Porto Alegre. Em seu congresso estadual "Caminhos do Rio Grande, Futuro da Nossa Gente", o MB deverá lançar a plataforma do partido para o plano de governo às eleições de 2022. Na noite de quinta-feira, a sigla aprovou a data da realização de prévias para escolha do seu candidato a governador do Estado em 2022. A escolha se dará no dia 19 de fevereiro.

Veja Também

Enquanto isso, o Podemos fará sua primeira convenção estadual. O congresso contará com a presença do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que também é pré-candidato do partido à presidência da República, além de lideranças do partido, como a presidente da sigla, deputada federal Renata Abreu e dos senadores Alvaro Dias e Oriovisto Guimarães. Eles serão recepcionados pelo o senador gaúcho Lasier Martins e pelo presidente estadual do partido, Everton Braz. Na oportunidade, o deputado federal Maurício Dziedricki, que era do PTB, assinará sua ficha de filiação ao Podemos.

Os emedebistas se reunirão no Dante Barone, na Assembleia Legislativa, a partir das 9h da manhã. Já o encontro do Podemos ocorrerá no Teatro do Bourbon Country, para 1.500 filiados de todo Estado.