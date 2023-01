Políticos gaúchos desmentem envolvimento em invasão em Brasília

publicidade

Circulam nas redes sociais imagens que indicam que supostamente políticos gaúchos teriam participado da invasão nas sedes dos Três Poderes no último domingo. Os boatos dizem respeito ao deputado estadual Gaúcho da Geral (PSD) e ao senador Luis Carlos Heinze (PP).

Em relação ao primeiro, a notícia falsa se espalhou em função de uma foto que circula entre os grupos de Whatsapp de um homem utilizando uma camiseta com o brasão da bandeira do Rio Grande do Sul com semelhanças físicas ao deputado. Em suas redes sociais, ele esclareceu que a informação era falsa e estava sendo espalhada "de forma maldosa". O deputado afirmou ainda que "qualquer ato que fere os princípios democráticos precisa ser punido fortemente".

Estão espalhando, de forma maldosa, que eu estive nos atos criminosos deste domingo, em Brasília. É fake news! Qualquer ato que fere os princípios democráticos precisa ser punido fortemente. Democracia sempre! pic.twitter.com/iYK1xFX4lW — Gaúcho da Geral (@gauchodageral) January 9, 2023

Já a suposta participação de Heinze partiu de uma publicação no Twitter feita pelo vereador e deputado estadual eleito Leonel Radde (PT). Na publicação, ele afirma que o senador "aparentemente estava presente nos atos terroristas", em anexo a uma foto de Heinze acompanhado de outro manifestante, ambos trajados com camisetas da CBF.

O candidato a governador do RS e senador, @Heinzeoficial, aparentemente estava presente nos atos terroristas. Exigimos prisão para todos os envolvidos nos atos que tentaram destruir a nossa democracia! pic.twitter.com/7QYAq1pceJ — Leonel Radde (@LeonelRadde) January 9, 2023

Em resposta, o senador afirmou que a imagem se tratava de uma participação sua em "manifestações pacíficas realizadas anteriormente". Ele informou que está no Estado desde 23 de dezembro, tendo passado o último domingo ao lado da família em Imbé. Heinze destacou que "não concorda com nenhum tipo de violência", mas pediu que a polícia investigue "infiltrados revelados em diversos vídeos". O senador irá acionar a Justiça contra a postagem de Radde pela disseminação de noticias falsas.

Nesta manhã fui surpreendido com mais uma fake news envolvendo meu nome. O deputado estadual eleito do PT, @leonelradde, resgatou imagens de manifestações pacíficas realizadas, anteriormente, para disseminar mentiras. Segue o fio👇 pic.twitter.com/SpH35s0Rch — Luis Carlos Heinze (@Heinzeoficial) January 9, 2023

A vereadora de Porto Alegre, Fernanda Barth (PSC), também foi acusada por Radde de estar entre os invasores. O vereador compartilhou um vídeo que teria sido compartilhado nas redes sociais da própria vereadora. Três horas depois, Radde fez uma nova publicação afirmando que Fernanda dizia "não estar em Brasília", mas questionava como o vídeo havia sido postado em sua rede social. "Fica a pergunta: a vereadora apoia atos terroristas?", escreveu.

Em resposta as mensagens de Radde, a vereadora afirmou estar em casa com a família, reforçando "não apoiar nenhum tipo de manifestação violenta nem vandalismo". Em sua conta no Instagram, Fernanda postou vídeos em frente a TV e na avenida Oswaldo Aranha, para comprovar que estava no Estado. "Não vou para Brasília deste antes das eleições, então atentem a verdade", disse em dos vídeos, onde afirmou ainda que irá processar quem estiver compartilhando informações inverídicas a seu respeito.