Polo avalia gestão à frente da Assembleia Legislativa

A poucos dias de deixar a presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Ernani Polo (PP) disse que uma das principais marcas deixadas pelo seu mandado será o diálogo. “Foi uma marca muito evidente do nosso trabalho nesse ano difícil e desafiador. Nós fizemos um trabalho de mediação incessante”, destacou, em entrevista ao programa “Esfera Pública” da Rádio Guaíba. O parlamentar afirmou que, só pela presidência, chegou a realizar quase 300 videoconferências com diversos setores.

O estímulo à competitividade será outra marca deixada pelo seu mandato, avaliou o progressista. “Entendemos que para o Rio Grande do Sul retomar o crescimento e o desenvolvimento, ele precisa ser competitivo em várias frentes”, analisou. Polo explicou que, embora o Estado tenha setores com um bom desenvolvimento, em outros ainda é preciso um olhar mais atento: “Espero que a gente possa propor melhores condições para que os empreendedores desejam ficar no RS”.

Apesar das limitações, Polo acredita que a pandemia não atrapalhou os seus planos. “Quem trabalha no agro está acostumado com esse tipo de problemas imprevistos”, disse ele. Em relação às dificuldades, lamentou não estar mais presente nos municípios do interior para tratar sobre questões envolvendo o meio rural. Em contrapartida, falou que “a vida às vezes traz algumas limitações mas abre caminhos”, se referindo ao contato que teve com outros setores que normalmente não tinha.

Sobre deixar a presidência da Assembleia, o deputado disse que está preparado. “As funções que ocupamos (na vida pública) têm início, meio e fim. Estamos aqui lutando para cumprir nossa missão, fazendo nosso trabalho de forma simples mas muito decidida”, finalizou. Conforme o acordo que prevê o revezamento das quatro maiores bancadas na cadeira presidencial, o progressista será substituído pelo deputado Gabriel Souza (MDB).

Governador interino

Seguindo uma formalidade que marca a boa relação do Legislativo com o Executivo, Ernani Polo irá assumir, de forma interina, o governo do Estado durante três dias. A interinidade é um gesto político tradicional no Estado antes do fim do mandato do presidente na Casa. “É um momento inesquecível e ficará marcado na nossa caminhada e trajetória na vida pública”, comentou Polo.

Durante seus três dias de mandato, o presidente do Legislativo afirmou que dará seguimento ao trabalho que já tem sido feito, como reafirmar a parceria da Assembleia Legislativa e do Governo no projeto “Cresce RS” que trata de destravar projetos estruturais para o Estado. Além disso, pretende reunir a secretaria da Fazenda com cooperativas para tratar da conectividade no campo.



*sob supervisão de Tiago Medina