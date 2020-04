Portaria regulamentará a retomada de procedimentos eletivos nos hospitais do RS

publicidade

Antes mesmo de adotar o modelo de distanciamento social controlado, a Secretaria Estadual de Saúde deve publicar, na tarde desta quinta-feira, uma portaria que regulamenta a retomada de procedimentos eletivos na rede hospitalar pública e privada. A decisão foi anunciada hoje pelo governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária de Saúde Arita Bergmann, em entrevista coletiva por videoconferência. A portaria 274 vai apresentar os cuidados que os estabelecimentos e os usuários devem ter para evitarem aglomerações e intensificar a higienização. Todos os serviços eletivos, desde consultas até cirurgias, terão agendamento prévio.

“Na realidade, os serviços de saúde são essenciais e sempre estiveram previstos no decreto do governo do Estado. Pretendemos normatizar, dar orientação do ponto de vista da vigilância epidemiológica e sanitária, para garantir a segurança do trabalhador do estabelecimento, bem como do usuário”, destacou Arita Bergmann.

As regras previstas no documento também serão direcionadas aos municípios do Interior que utilizam de transporte coletivo para levar os pacientes aos hospitais da Capital. Neste caso, a lotação de vans e ônibus deve ser de 50% dos lugares e todos os usuários devem usar máscaras. Já as instituições de saúde devem tomar medidas para evitar aglomerações e adotar os cuidados necessários em relação a higiene, principalmente aos locais de atendimento ao paciente.