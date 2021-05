Porto Alegre começa a vacinar pessoas de 59 anos sem comorbidades na sexta-feira

publicidade

Depois de uma série de conferências nos estoques e projeções realizadas ao longo do dia, Porto Alegre bateu o martelo no início da noite desta segunda-feira, e, na próxima sexta-feira, 4 de junho, vai começar a vacinação por faixa etária a partir dos 59 anos, em escala decrescente de idade, para a população em geral. A Secretaria Municipal da Saúde define entre esta terça-feira e a quarta se abrirá a vacinação na sexta para todas as pessoas com 59 anos (são 14 mil em Porto Alegre), ou se faz uma separação por gênero ou conforme o mês de nascimento. Caso a divisão seja por gênero, as mulheres de 59 anos serão as primeiras. O detalhamento depende do quantitativo de doses que chegará ao RS nesta semana.

“Todos querem ser vacinados e este é obviamente também o desejo do prefeito. Tanto que, assim que houve a brecha para darmos início a vacinação dos professores, nós o fizemos”, afirmou nesta noite o prefeito Sebastião Melo (MDB).

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta, a ideia é imunizar com a maior celeridade possível os professores e trabalhadores da educação, para os quais a vacinação tem início nesta terça-feira, dia 1º. “Consideramos totalmente viável vacinar os professores e trabalhadores da rede municipal terça e quarta e, na quinta, já abrir para a rede conveniada. Se recebermos uma quantidade significativa de doses, poderemos inclusive antecipar o início da aplicação de doses por faixa etária para a quinta, de forma concomitante aos professores, que seguiremos vacinando também, claro. O fato é que a vacinação por faixa etária é um grande avanço, pelo qual também estávamos ansiosos”, admitiu.