Pré-candidato à presidência pelo UC apresenta propostas

Pré-candidato à presidência da República pelo Unidade Popular, Leo Pericles esteve nesta segunda-feira em Porto Alegre apresentando a sua proposta de governo. A Unidade Popular é o partido mais recente no país, tendo o registro oficial em 2019, e ainda encontra-se em formação. Mesmo assim, a sigla do campo da esquerda pretende marcar posição nesse pleito.

O programa de governo prevê mudanças no sistema tributário e fiscal e uma valorização maior para questões sociais e de participação de grupos populares. Inclusive, uma das propostas é a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte no formato adotado pelo Chile, no qual a formação leva em consideração a representação da sociedade e focada no fortalecimento da Constituição. Segundo Leo Pericles a classe trabalhadora precisa estar mais presente nas discussões políticas. A realização de reforma agrária, reestatização e desmilitarização das polícias também fazem parte do programa de governo.

O partido deverá fechar em março o rol das candidaturas para a eleição deste ano. Sobre coligações, possíveis alianças passam pelo PSol e PCB. No Estado, ele cumpre agenda nesta terça-feira em Passo Fundo.