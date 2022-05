Pré-candidato ao governo do RS lança canal para se aproximar dos eleitores

publicidade

A campanha do pré-candidato ao Palácio Piratini, deputado Gabriel Souza (MDB), está a todo vapor. A fim de criar proximidade com os eleitores e aumentar o seu desempenho nas campanhas, o deputado lançou o quadro 'abre aspas, com Gabriel Souza', nas redes sociais. O primeiro vídeo, divulgado nesta semana, fala da sua relação com a Dora, sua filha de quatro anos. "Das várias demandas que eu atendo, uma delas é a Dora pedindo para eu brincar de boneca", conta.