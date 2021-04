Prefeito de Porto Alegre critica manutenção da suspensão das aulas presenciais

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, criticou a decisão do Judiciário, que manteve a suspensão das aulas presenciais no Estado. Na noite desta quarta-feira, a Justiça negou por unanimidade os recursos do governo do Estado durante a vigência da bandeira preta.

Em postagem no Twitter na noite desta segunda, o prefeito afirmou que o Judiciário impede a retomada das aulas presenciais. De acordo com ele, a Justiça do país impede que os governantes, elitos pelo povo, encontrem saídas para governar em meio à pandemia.

Mais uma vez, o Judiciário atuou pelo Executivo impedindo a retomada das aulas presenciais. No Brasil, a Justiça vem impedindo os administradores, eleitos pelo povo, de governar e encontrar saídas em meio à pandemia. (1/2) — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) April 27, 2021

Ele completa afirmando que o imbróglio jurídico é reflexo do que chamou de "ineficácia do sistema de distanciamento controlado" adotado no Rio Grande do Sul. "A decisão de hoje tira daqueles que emanaram do povo a vontade de equilibrar saúde com seguranca e educação. Lugar de criança é na família e na escola", finalizou.

A decisão ocorreu após sessão virtual, realizada na noite desta segunda-feira, com os desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Em votação unânime, o colegiado não acolheu a tese do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e negou o recurso apresentado pelo governo do Estado pela retomada das atividades.