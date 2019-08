Prefeito de Santa Cruz do Sul ingressa no PSD

publicidade

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, ingressa oficialmente neste sábado no PSD. A direção estadual do partido anunciou que o ato de filiação será às 11h30, no restaurante do Parque da Gruta. Telmo desfiliou-se em junho do PP, partido no qual esteve durante quatro décadas e pelo qual elegeu-se deputado federal e estadual e duas vezes prefeito. Nas últimas semanas ele vem acelerando negociações com partidos com vistas a encaminhar a sua sucessão. PRB, PSL e DEM já anunciaram que estarão com o candidato de Telmo em 2020.

Até a confirmação do ingresso de Telmo no PSD, o prefeito vinha mantendo discrição sobre as articulações, que conduziu pessoalmente com o deputado federal Danrlei ao longo do último mês. Líderes estaduais do PSD, como a presidente Letícia Boll, Danrlei e o deputado estadual Gaúcho da Geral, são aguardados no ato de filiação.

Desde que o prefeito anunciou a saída do PP, houve muitas especulações sobre qual seria o seu futuro. Como está rompido com a maior parte das grandes legendas que o apoiaram em 2012 e 2016, já havia a expectativa de que ele acabasse em um partido menos expressivo em nível local. Nas últimas semanas, Telmo começou a anunciar uma série de acordos com legendas que lhe asseguraram apoio para o próximo ano. Foi assim com PRB, PSL e, mais recentemente, o DEM. Destes, apenas o PRB estava na coligação de Telmo em 2016.

Todos os atuais partidos de apoio estão entre as dez maiores bancadas da Câmara dos Deputados e, com isso, vão garantir ao futuro candidato a prefeito um tempo considerável no horário eleitoral gratuito de TV e rádio. Além disso, como são siglas que não possuem “caciques”, ao agregá-los, o prefeito assume em definitivo o controle de sua sucessão.

A presidente do PSD no Rio Grande do Sul, Letícia Boll, classificou como uma honra ao partido a filiação do prefeito, "por toda sua história e trabalho politico”. Com o empurrão de Telmo, a sigla espera eleger vereador no próximo ano. O PSD será o terceiro partido de Telmo em toda a sua carreira. Pelo PP, onde esteve por mais de 40 anos, disputou 12 eleições, incluindo as duas campanhas vitoriosas para prefeito. Em 2005, quando cumpria mandato de deputado estadual, migrou para o MDB. Retornou ao PP em 2011.