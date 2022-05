Prefeitos gaúchos resistem a projeto de investimentos em rodovias federais

publicidade

Os prefeitos gaúchos ainda mostraram resistência para apoiar o projeto do governo do Estado que prevê investimentos em rodovias federais. Ao todo, a previsão é de que sejam aplicados R$ 500 milhões do Tesouro na duplicação da BR-116 e BR-290. A proposta está em tramitação na Assembleia Legislativa. Entre as 27 associações, apenas 7 se posicionaram favoráveis.

Nesta quarta-feira, houve uma reunião entre a Famurs, associações regionais e o Dnit. Porém, não houve a adesão esperada. Assim, nesta quinta-feira será realizado novo encontro no sentido de garantir o apoio dos prefeitos e reduzir as resistências. A expectativa é que o posicionamento da Famurs seja comunicado no final da tarde desta quinta-feira.

O resultado do encontro desta quarta-feira foi o seguinte: