Prefeitura apresenta tarifa técnica de R$ 5,20 para os ônibus de Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre encaminhou para o Conselho Municuipal de Serviços Urbanos (Comtu) o valor da tarifa técnica em R$ 5,20, conforme adiantou a jornalista Taline Oppitz. Agora, os órgãos fiscalizadores, como o TCE, irão analisar o processo. Daqui a 15 dias, caberá ao prefeito Sebastião Melo (MDB), decidir qual o valor, que poderá ser menor, será aplicado aos passageiros da Capital.

A tarifa técnica não representa, necessariamente, o valor que será cobrado da população na catraca dos ônibus. A definição do custo repassado aos usuários vai partir do Executivo. Atualmente, a tarifa é de R$ 4,55, em função do acordo assinado entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), que manteve o valor da passagem de ônibus sem o reajuste previsto para fevereiro.

👇🏽

Prefeitura encaminhou para o Conselho Municipal de Transportes Urbanos o valor da tarifa técnica: R$ 5,20. Agora, órgãos fiscalizadores como TCE analisam o processo. Em cerca de 15 dias, @SebastiaoMelo toma a decisão política sobre qual valor será aplicado, que será menor. — Taline Oppitz (@TalineOppitz) June 7, 2021

Sem reajuste

O reajuste anual da tarifa de ônibus em Porto Alegre – que, legalmente, precisa acontecer até fevereiro – foi adiado e, em função disso, as empresas e o Poder Público firmaram um acordo, em março, mantendo a passagem em R$ 4,55, até que fosse definida uma alternativa que reduzisse a taxa de reajuste. A tarifa segue sem reajuste desde 2019.

A prefeitura repassou R$ 16 milhões às concessionárias – valor que cobre, em parte, o deficit causado pelo atraso dos cálculos. O contrato da administração com as companhias também passa por revisão. Entre as alternativas defendidas pela prefeitura para aliviar o sistema de transporte público está a privatização da Carris.

Veja Também