Prefeitura assina convênio com governo federal para inclusão pelo esporte em Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, recebeu o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, no Paço Municipal, nesta quarta-feira, para formalizar a adesão de Porto Alegre ao projeto Brasil em Campo. A Capital é a terceira no país entre 150 cidades que deverão ser beneficiadas com a assinatura do acordo de cooperação para implantar a iniciativa, que prevê instalação de estruturas poliesportivas para inclusão social.

Conforme o ministro, deverão ser construídos dois espaços em Porto Alegre: um com campo de futebol padrão Fifa e outro menor, no padrão de futebol society. A mobilização reúne ações federais, municipais e da iniciativa privada. “O objetivo é uma união de esforços rápida, eficiente e que possa ser transformadora da realidade onde se instalar”, afirmou Lorenzoni.

O projeto é desenvolvido para incentivar o esporte a partir de uma boa infraestrutura, beneficiando crianças e jovens. A prefeitura irá reunir as secretarias afins em uma força-tarefa para viabilizar a implantação de forma rápida, com a definição de áreas e das próximas providências.

“Temos que vencer as burocracias para aproveitar as oportunidades de parcerias que possam melhorar a vida do cidadão e dar oportunidades”, disse o prefeito, que delegou a liderança do processo ao vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ricardo Gomes.

“O esporte proporciona valores, como disciplina e espírito de equipe, que dificilmente são encontrados em outras atividades. Está mais do que na hora de Porto Alegre oferecer uma infraestrutura de qualidade aos seus moradores e incentivar novos atletas”, defendeu Gomes.

O ministro da Cidadania informou ainda sobre portaria do governo federal que irá liberar a utilização, neste ano, de R$ 12 milhões remanescentes de recursos da União que foram transferidos ao Município e não utilizados no enfrentamento da pandemia em 2020. O prefeito pediu ao ministro apoio federal nas políticas de atendimento à população em situação de rua e na desoneração do transporte coletivo nos municípios.

