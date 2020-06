Prefeitura de Porto Alegre estuda novas medidas de flexibilização

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre está estudando novas medidas para divulgar possíveis flexibilizações de atividades econômicas que ainda seguem com o funcionamento proibido na Capital. De acordo com a Prefeitura, os números são analisados dia após dia e, até o momento, não há nada definido com relação às novas liberações.

As medidas devem ser anunciadas nos próximos dias, a princípio até terça-feira. Entre os tópicos que vêm sendo estudados pela equipe de enfrentamento à pandemia da Covid-19, está a possibilidade de liberação de setores como cursos livres - idiomas, dança e artes -, feiras ao ar livre - principalmente de artesanato - e a retirada da restrição do horário da construção civil, que hoje só pode funcionar das 9h às 16h.

Por enquanto, não há previsão de liberação de atividades como casas noturnas e de shows, boates e similares, nem para eventos privados, como festas de casamento. No dia 22 de maio, a prefeitura liberou a reabertura dos shopping centers de Porto Alegre. As novas liberações são pensadas de acordo com a evolução da doença na cidade e também com base nos reflexos das flexibilizações anteriores.