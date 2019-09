Prefeitura de Porto Alegre quita hoje salários do funcionalismo

publicidade

A folha do funcionalismo do mês de setembro será quitada integralmente nesta segunda-feira, segundo a prefeitura de Porto Alegre. O valor bruto totalizou R$ 231,4 milhões e quitará 100% das matrículas (34.127) pagas com recursos do Tesouro Municipal. Os salários já estão disponíveis nas contas dos servidores.

Conforme o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o pagamento em dia da folha e dos fornecedores foi possível por conta de ajustes feitos pela administração municipal e pelas reformas aprovadas na Câmara de Vereadores. “Estamos trabalhando para a sustentabilidade da prefeitura nos próximos anos. O desafio é manter os pagamentos e ampliar os investimentos nos serviços para a cidade”, destacou Busatto.

Histórico dos parcelamentos

Em junho de 2017, foi iniciado o parcelamento dos salários dos servidores, devido à grave crise financeira enfrentada pelo município. A medida se estendeu até o mês de novembro. Com o ingresso de receitas do IPTU, os salários voltaram a ser pagos integralmente no final de dezembro de 2017 e permaneceram em dia até o final de junho de 2018, exceto o 13º salário, que foi parcelado em dez vezes em 2018.

O parcelamento e o atraso no pagamento dos fornecedores tiveram que ser retomados a partir de julho 2018 e se estenderam até dezembro, em relação à folha de novembro. O pagamento do 13º salário foi parcelado em dez vezes em 2019.