Presidente do PCO depõe à PF em inquérito das fake news

publicidade

O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, depôs na tarde desta terça-feira à Polícia Federal sobre os ataques ao STF feitos nas redes sociais do partido. Ele foi ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que incluiu o PCO no inquérito das fake news após a legenda pedir a "dissolução" da Corte.

Em uma série de ataques ao tribunal e ao ministro, o partido chamou Moraes de "skinhead de toga" que tem "sanha por ditadura" e "prepara um novo golpe nas eleições", entre outras ofensas. Depois das publicações, além da convocação do presidente do partido para depor, Moraes determinou o imediato bloqueio dos perfis e canais da legenda nas redes sociais, com identificação do usuário criador do perfil.

O inquérito questiona, entre outras coisas, se o PCO — que contou com dinheiro público do fundo partidário em 2018 e do fundo eleitoral em 2020 — estaria utilizando parte das verbas para financiar ataques à democracia. Pimenta usou as redes sociais para criticar a convocação.

O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 e corre sob sigilo. Também já foram incluídos nele o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).