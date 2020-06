Presidente do PDT indica que Romildo deve ser candidato ao Governo do RS

publicidade

O presidente do PDT no Rio Grande do Rio Grande do Sul, Pompeo de Mattos, indicou, em entrevista ao programa LA Regional, que o atual presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., deve ser o candidato da sigla na corrida ao Piratini em 2022. Presidente do clube desde 2015, Bolzan foi reeleito em 2017 e aclamado para um terceiro mandato até 2022.

No entanto, após a manifestação, Romildo rechaçou a possibilidade. Pelas redes sociais, reafirmou seu compromisso com o Grêmio e afastou, ao menos momentaneamente, a possibilidade de concorrer no pleito, reafirmando "total impossibilidade" do debate. "A afirmação não atende aos interesses do Grêmio nos desafios que tem neste momento de dificuldade no futebol", resumiu.

Pompeo se manifestou na mesma linha de raciocínio do presidente. Disse que, apesar de ser o desejo da sigla, não é a hora para o debate. Também em entrevista à Rádio Guaíba, Pompeo evitou confirmar o nome do dirigente do Grêmio na próxima corrida ao Piratini.

Romildo Bolzan Jr. é um dos presidentes mais vitoriosos da história do Grêmio. Sob sua gestão, o clube conquistou a Copa do Brasil depois de 15 anos, em 2016, e conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores da América em 2017.