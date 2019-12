Presidente estadual do PSL reafirma desembarque do governo Leite

publicidade

O presidente estadual do PSL, deputado federal Nereu Crispim, reafirmou a posição do partido em desembarcar do governo Eduardo Leite, neste sábado. Ele salientou que consultou as lideranças nacionais do partido e que não é alvo de qualquer tipo de ação no Conselho de Ética da sigla.

"Eu informei a nacional e até o momento não recebi qualquer ligação contrária do presidente (Luciano) Bívar ou do vice (Antonio de) Rueda sobre a atitude que tomei", enfatizou o parlamentar. Ele também lembrou que os demais representantes do PSL no RS devem deixar o partido. "Sou o único deputado que vai permanecer. Os outros estão indo para o Aliança, partido do presidente (Jair Bolsonaro)", apontou.

Crispim reconheceu, entretanto, que os demais membros do PSL no RS têm liberdade para manterem suas posições. "É uma democracia. Como presidente da sigla, continuo firme e não apoio o governo Eduardo Leite", reforçou. "Não apoio o pacote protocolado na Assembleia Legislattiva. Mas se os deputados quiserem apoiar e votar a favor, não tem problema", ponderou.

O deputado comentou que as propostas de Leite não respeitam o que foi prometido pelo partido nas eleições. "Nosso discurso de campanha era outro e não esse. A favor das forças de segurança e da educação. Um jargão de muda Brasil, muda de verdade. Isso que está aí não é o que a sociedade pedia."