Professor Julio Flores está hospitalizado em Porto Alegre

O ex-candidato do PSTU à prefeitura de Porto Alegre Julio Flores está internado, desde domingo, no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), informou nesta quinta-feira o partido. Segundo sua assessoria, ele apresenta melhora no quadro de saúde, ainda com dores nas pernas e aguarda o resultado de exames.

Professor das redes públicas municipal e estadual, Flores sentiu fadiga e dores nos braços e pernas após votar no segundo turno, no início da tarde, em uma seção eleitoral do Colégio Pão dos Pobres, no bairro Cidade Baixa.

Aos 61 anos, Flores é diretor licenciado do 38° Núcleo do Cpers Sindicato. É um dos fundadores do PSTU e presidente estadual da sigla. Em 2004, somou mais de 5 mil votos para vereador, deixando de obter mandato em razão do coeficiente eleitoral, e em 2006, mais de 10 mil votos para deputado estadual.