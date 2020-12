Professores deverão ser incluídos no plano de vacinação do RS

publicidade

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergman, considerou a inclusão dos professores no grupo prioritário do plano preliminar de vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. A solicitação foi feita, em reunião na tarde desta terça-feira, pela Assembleia Legislativa, por meio da Comissão Representativa que está responsável pela Casa durante o recesso parlamentar.



Segundo Arita, a criação de um plano estadual depende ainda da aprovação do Ministério da Saúde e do registro na Anvisa dos imunizantes que estão em teste. Além disso, só haverá a criação de um plano estadual caso o governo federal não apresente um plano de nível nacional. Contudo, os prazos ainda não foram divulgados. Uma nova reunião para atualizar a situação das vacinas deve ocorrer entre 11 e 14 de janeiro. Atualmente, o grupo prioritário, no projeto elaborado pelo Ministério da Saúde, é composto apenas por trabalhadores da saúde e idosos. Porém, a secretária informou durante a reunião que a ideia no Estado é incluir, ainda na primeira fase, educadores e pessoas privadas de liberdade.



Segundo o deputado estadual Pepe Vargas (PT), a possível retomada das aulas de forma presencial em fevereiro de 2021, como está em discussão, representa uma preocupação. "Imagina como terá retorno às aulas se os professores não estão imunizados?", questionou o deputado. Em seu twitter, Vargas também fez comentários sobre a reunião. Na votação do projeto que manteve a majoração do ICMS ao longo de 2021, na semana passada, a bancada do PT apresentou como contrapartida para votar a favor ao projeto que o governo apresentasse um plano de vacinação estadual.



Em reunião agora, da Comissão Representativa da Assembléia Legislativa, com a Secretaria Estadual da Saúde, a secretária Arita Bergman concordou em incluir professores no grupo prioritário do plano estadual de vacinação, junto com profissionais de saúde e outros grupos de risco.

Piratini na corrida pela vacina

No início do mês, o governador Eduardo Leite afirmou que confia ao Ministério da Saúde a aquisição e distribuição das doses de vacina contra a Covid-19 em todo o território brasileiro. Mesmo assim, pediu uma "comunicação clara" sobre as estratégias em relação à campanha. Apesar disso, Leite disse estar em negociação com o Instituto Butantan, que tem produzido a vacina Coronavac no Brasil, para a compra das doses que deverão ser destinadas aos profissionais da saúde.

*com supervisão de Mauren Xavier