PSDB deve decidir sobre fechamento de questão na reforma nas próximas semanas

publicidade

O novo presidente do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que o partido vai decidir nas próximas semanas se fecha questão na reforma da Previdência entre as bancadas da Câmara e do Senado. Em caso de fechamento de questão, os parlamentares filiados são obrigados a votar de acordo com a orientação da sigla, sob o risco de punição em caso de descumprimento.

Em seu discurso na convenção nacional do PSDB que o elegeu, Bruno Araújo ressaltou que o partido deve ter "coragem para assumir compromissos firmes para o País" e que o assunto deve ser debatido na Executiva da legenda de forma democrática. Na fala, o pernambucano ex-deputado e ex-ministro não fez nenhuma menção ao governo do presidente Jair Bolsonaro e não deu destaque ao código de ética escrito pela direção da legenda no dia anterior.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a possibilidade de o PSDB fechar questão é "decisiva" na reforma da Previdência.