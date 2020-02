PSL oficializa apoio à reeleição de Marchezan em Porto Alegre

publicidade

O Partido Social Liberal (PSL), declarou oficialmente, nesta quarta-feira, apoio à reeleição do atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. A sigla ainda manifestou interesse de integrar a chapa, na vaga de vice-prefeito, para disputar as eleições de 2020 na Capital. O anúncio ocorreu durante o encontro nacional do partido que também reuniu lideranças do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o deputado federal Daniel Trzeciak e o secretário municipal de Relações Institucionais, Christian Lemos.

De acordo com o vice-presidente nacional da legenda, Antonio Eduardo Rueda, o PSL está alinhado com a gestão do prefeito, que tem uma visão liberal na economia e um olhar especial para a área social. “O Marchezan está enfrentando com coragem os desafios que se impõem a uma capital como Porto Alegre e queremos estar ao lado dele na condução e execução dos seus projetos em favor da cidade”, afirmou.

Com o apoio público já declarado do PL, a candidatura de Marchezan já detém em torno de 25% do tempo total de rádio e televisão. No início da semana, Marchezan se comprometeu com o PSDB gaúcho a tomar uma decisão sobre seu futuro eleitoral até o início de março, e desde então passou a intensificar contatos políticos visando definir o seu futuro.