Quatro candidatos à prefeitura de Porto Alegre já solicitaram registro

A oito dias do prazo limite para o registro das candidaturas dos que vão disputar as eleições municipais de novembro, quatro dos 13 postulantes à prefeitura de Porto Alegre já registraram as suas. Os registros de Fernanda Melchionna (PSol), João Derly (Republicanos), Rodrigo Maroni (Pros) e Sebastião Melo (MDB) já entraram no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e aguardam julgamento.

O Republicanos e o Pros disputam a prefeitura sem alianças. A coligação de Melchionna, que abarca, além do PSol, o PCB e a UP, é intitulada ‘Porto Alegre Pede Coragem’. E a de Melo se chama ‘Estamos Juntos Porto Alegre’. Ela reúne MDB, DEM, Cidadania, SD, DC, PRTB e PTC. Em função de a coligação com o PTC não ter sido incluída detalhadamente na convenção do MDB, a sigla não consta ainda como integrante da coligação no site do TSE. Segundo o jurídico da campanha de Melo, os ajustes necessários para a inclusão já estão sendo feitos.

Entre os quatro candidatos que já efetuaram os registros, Derly foi o que declarou o maior patrimônio: R$ 872.753,12. Melo tem patrimônio declarado de R$ 458.067,87, seguido por Melchionna (R$ 133.762,17). Maroni não cadastrou qualquer bem. Dos candidatos a vereador em Porto Alegre, 115 (do PSol, Pros, Republicanos, PCB, Novo e UP) aparecem até a manhã desta sexta-feira com pedidos de registro aguardando julgamento do TSE. No RS, por enquanto, 214 candidatos a prefeito, 214 candidatos a vice-prefeito e 4.293 candidatos a vereador efetuaram a solicitação. O prazo para o registro das candidaturas termina no dia 26 de setembro.