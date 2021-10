Queiroga nomeia pediatra para o Programa Nacional de Imunizações

publicidade

Após três meses, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, escolheu o médico Ricardo Queiroz Gurgel para o cargo de coordenador do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A nomeação foi publicada, nesta quarta-feira (6/10), no Diário Oficial da União.

O novo coordenador assume o PNI depois que Francieli Fantinato pediu para sair do cargo, o qual ocupava desde 2019. Ela deixou o governo, um dia antes de prestar depoimento à CPI da Covid. Na comissão, chegou a listar uma série de entraves à vacinação contra a Covid no país. Com a saída de Francieli, uma assessora técnica estava interinamente no setor desde 7 de julho.

A partir de agora, Ricardo Gurgel será o responsável por organizar e implementar as ações de vacinação em todo o país. Com ampla experiência na área da medicina, o pediatra tem mestrado e doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é Professor Titular de Pediatria e Coordenador do Programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe.

Ao longo da carreira, ele se dedicou a estudar questões epidemiológicas e sociais que interferem na saúde de mães e recém-nascidos. Já na área de vacinas, Ricardo é atualmente investigador principal do estudo clínico de aprovação da vacina tetravalente contra a Dengue, do Instituto Butantan. O médico tem atuado também na investigação da utilização de vacinas em crianças, especialmente imunizantes contra Rotavírus.