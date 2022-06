Regras do Regime de Recuperação Fiscal começam dia 1º de julho

publicidade

Com a homologação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), as medidas de austeridade previstas no plano apresentado pelo governo do Estado a União começarão a valer no dia 1º de julho. As negociações do RS com a União tiveram início em 2017. O RRF terá vigência até 31 de dezembro de 2030 e será revisto periodicamente. Para viabilizar a adesão, o governo apresentou uma série de ações, como o plano de pagamento de R$ 15,2 bilhões de precatórios até 2029.

A adesão também permite que o RS retome o pagamento gradativo da dívida com a União, além do valor que ficou acumulado em função da interrupção da quitação por meio de liminar obtida no Supremo Tribunal Federal (STF). Neste único caso, as parcelas desse contrato começaram a ser pagas em abril deste ano e se estenderão até 2052. “A adesão ao RRF é uma importante conquista para o RS, pois representa o destino mais viável para continuarmos no caminho da responsabilidade com as contas públicas”, pontuou o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

A adesão recebeu crítica. Por meio de nota, a bancada do PT citou o que considera pontos negativos da homologação, como o aumento do valor da dívida do Estado com a União e o “congelamento de investimentos”. “É a subordinação total do estado aos ditames do governo federal”, diz trecho da nota, acrescendo que a dívida será o legado “do governo Leite às futuras gestões”. A bancada contesta também a existência da dívida e diz que a mesma já foi paga.

