Republicanos confirma filiação de vice-presidente Mourão

publicidade

Após dias de negociações e conversas, o Republicanos oficializou, para o dia 16 de março, a filiação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O ato será na Sede Nacional da sigla, em Brasília, às 18h, e terá o acesso restrito a convidados e imprensa, em função da pandemia de Covid-19.

A filiação de Mourão era aguardada em função das conversas que envolviam ainda o PP, outro partido que integra a base do governo. Atualmente no PRTB, o vice-presidente troca de partido focando disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul na eleição de outubro.

No início do mês, em evento em Porto Alegre, Mourão antecipou para apoiadores que tinha se decidido por disputar ao Senado pelo RS. No momento, está confirmado que o senador Lasier Martins (Podemos) irá concorrer à reeleição. Outra possibilidade de Mourão era de que ele participasse da eleição pelo Rio de Janeiro, inclusive disputando o governo do Estado.

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), e o dirigente estadual, deputado federal Carlos Gomes, comemoraram a filiação de Mourão. "Representa uma honra para o Republicanos e reforça o projeto de ampliação da força política do partido nas eleições de outubro", manifestaram-se, por meio de nota.

Há algum tempo, o presidente Jair Bolsonaro, que recentemente se filiou ao PL, e Mourão já sinalizam que estaria descartada uma chapa para disputar a reeleição.