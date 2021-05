Reunião de Pazuello com comando do Exército será nesta terça

publicidade

Após participar de evento no Rio de Janeiro com o presidente Bolsonaro no sábado, o ex-ministro Eduardo Pazuello se reunirá com Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército, nesta terça-feira. Pazuello chega a Brasília hoje e amanhã prestará contas a seu superior.

Pazuello ainda é um general da ativa e, por isso, não tem autorização para participar de nenhum tipo de ato polpitico. O ex-ministro pode ser punido por seu ato.

Nos bastiores do governo fala-se que a ida de Pazuello ao evento no Rio de Janeiro pode ter sido calculada. Segundo fontes ouvidas pelo Blog do Nolasco, do R7, o ex-ministro da Saúde vem sendo estimulado a ser candidato nas eleições do ano que vem. Não se sabe ainda se Pazuello concorreria ao governo do estado do Amazonas ou se algum outro cargo político.

Falando em candidaturas, já é quase certo que Bolsonaro vai lançar a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Neste domingo, no Rio, Tarcísio andou na garupa da moto do presidente. A ideia é que Freitas concorra ao governo de São Paulo como candidato de Bolsonaro.

